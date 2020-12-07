飛機師涉非禮空姐表證成立　辯稱未曾觸碰女方胸部

曾在國際花式飛行賽事奪冠的香港民航機師蔣霆，被指去年2月底在灣仔一酒吧內，用手指篤一名於同公司任職的空姐的胸部一下，並與對方男友人發生爭執，因而被控非禮及襲擊兩罪。案件今（7日）在東區法院續審，法庭裁定表證成立後，被告出庭自辯稱沒有觸碰過X的胸部，而因為受到對方男友人的言語及身體動作威嚇，才會出於自衞而襲擊。控辯雙方舉證完畢，法庭押後至明年1月5日裁決。

控罪指，31歲被告蔣霆於去年2月28日，在灣仔Dusk Till Dawn酒吧襲擊男子劉咏民及非禮女子X。

與被告同行的外籍男子Hodgson Lee供稱，當晚跟X小姐同行的一名女子，是他和被告的共同朋友，但當晚事主劉咏民似乎對他們很有戒心，感覺上不想他們接近其身邊的女性朋友。而當他去洗手間時，劉更言語威嚇他，要求他不要再走近他和X小姐等人，同時手持一個玻璃物件揮舞，於是他傳短訊通知被告有關詳情。

被告自辯時則指，當時知道劉曾威嚇Hodgson，怕他會襲擊自己或朋友，才上前捉住他的手。但劉踢向他，他才會出拳自衞，他亦否認於劉跌倒後繼續打他，解釋只是捉住對方的手，以防自己再受襲，他又指當晚絕對沒有觸碰過X的胸部。