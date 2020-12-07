指擅改墳墓位置壞風水　女子狀告亡夫情人

男子生前享齊人之福，雖然在死前已安排好自己的身後事，但他的妻子和同居女友卻在他死後，仍因為墳墓的風水問題而起爭議。他的妻子及女兒上周五（4日）入稟高院控告他的女友，指女友未經批准便更改墳墓位置，令其遺體遭人踐踏，更破壞風水，使母女兩人精神受困擾和生病，更有可能死於非命。妻女一方指女友非法修建墳墓，要求法庭下令被告把墳墓遷回原來的位置，並向被告索償。

原告依次是沈兆梅及其女兒楊慧敏，被告是何瑞珍。入稟狀指稱，沈是死者楊東成的合法妻子，而死者生前與被告有婚外情。死者於今年2月7日因肝癌病逝。他在生時已告訴屯門新墟村的村長，指自己打算修築一個大墳墓。

死者去世後，其妻女按死者的意願，聘用他指定的殯儀服務公司，並分階段付款。死者的墓地在屯門礦山，由其女兒取得政府的修建墳墓的殯葬許可證。風水師之後為墓地選好位置，以讓死者安息，並福蔭妻女和她們的後人。今年2月底完成殯葬儀式後，妻女一方在死者落葬地點造了一個臨時墓地，前面立了一個臨時墓碑。到此時被告表示會支付餘下修建泥墳墓的費用，死者妻子沒有反對，但堅持要由同一間公司負責，以免為子孫帶來惡運。

兩名原告、被告和村長等人今年6月視察墓地後，死者妻相信被告會照她的指示修建墳墓。不過，死者妻子在今年7月得悉，有另一間殯儀服務公司嚴重破壞臨時墓地。死者妻女前去視察，發現臨時墓地被人挖開，臨時墓碑也被丟棄。死者妻子非常憤怒，向被告發律師信，但被告沒有理會。死者女兒其後更發現墓址上已修建了水泥墳墓，臨時墓碑已經不見，於是報警。

另外，原告方指水泥墳墓距離死者落葬地點超過6呎，令死者的遺體和棺木被人踐踏，兩名原告之後一直感到不適及難以安睡，中醫師指死者妻子的身體每況愈下，而西醫則診斷死者女兒的膽囊和肝出現毛病。母女兩人徵詢風水師意見後，指臨時墓碑失蹤使死者有家歸不得，又指死者的遺體和棺木在水泥墳墓的右邊白虎位，會使家人受驚和有不治之症，甚至可能會因壞風水而死於非命。原告指，被告沒有持有殯葬許可證，是非法修建墳墓，故要求法庭下令被告拆毀該水泥墳墓和把墓址還原。