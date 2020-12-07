港大研究揭低升糖食物減血糖波動15%　有助預防糖尿病

本港每10人就有1人患糖尿病，數字更不斷上升，糖尿病人的飲食受嚴格控制，因餐後血糖的大幅波動，被認為是二型糖尿病的致病原因。香港大學今日（7日）發表研究，比較高升糖指數（高GI）飲食和低升糖指數（低GI）飲食下，血糖水平的總體波動，發現遵從低GI飲食的人，血糖水平的波動比高GI飲食低15%，反映低GI飲食有助預防二型糖尿病。

研究由港大分子及細胞生物學研究部助理教授雷震宇領導，研究招募了14名年齡介乎19至25歲的健康成年人，讓他們遵從低或高GI飲食5天，其後至少要恢復正常飲食2天，然後再遵從相反的飲食計劃5天。升糖指數是指不同食物進食後血糖水平的升幅排名，其中GI較低的食物因消化及吸收速度較慢，故對血糖影響較小。

高GI飲食主要是精製碳水化合物，包括鬆餅、白米和薯仔等易消化和吸收、導致血糖快速上升的食物；低GI飲食包括麥麩、蕎麥麵、燕麥和糙米等消化和吸收速度較慢的食物。研究結果發現，參與者在低GI飲食下，整天血糖水平的總體波動比高GI飲食低15%，顯示遵從低GI飲食有機會減低患上二型糖尿病的風險。

研究又發現，遵從低GI飲食的人，在進食早餐和下午小吃後的最高血糖水平也較低，而在午餐和晚餐後的血糖水平則沒有顯著差異。團隊指出，與以往的低GI飲食研究相比，是次研究首次為參與者提供長達10天的試驗期，是同類型研究中最長，並為參與者提供所有餐點。研究結果顯示，低GI飲食有機會減低導致葡萄糖不耐性病變的風險，反映低GI飲食是健康飲食方案。