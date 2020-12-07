歷奇教練遇查反抗　抗警罪成藏武器罪脫

歷奇教練被指在去年11月10日「八區開花」示威期間，於荃灣遇查時反抗，又被揭涉藏有一把鐵錘。他經審訊後，今（7日）在西九龍法院被裁定抗拒警務人員罪罪成，但由於裁判官不接納被告指鐵錘是用來自衞的招認，令裁判官無法肯定鐵錘是用作傷人，故此公眾地方管有攻擊性武器的罪名則不成立。裁判官將案押後至12月21日判刑，等待索取被告的背景及社會服務令報告，期間准被告繼續保釋。

本案被告為42歲歷奇教練劉俊宏，他被控於2019年11月10日，在荃灣河背街73號外抗拒警員，以及管有一把鐵錘作為攻擊性武器。

控方案情指，當晚有警員在河背街發現被告與另一名男子打扮成黑衣人，於是接近他們作拘捕。被告見狀即反方向逃跑，未幾便絆倒，警員嘗試制服但他極力反抗。直至被鎖上手銬後，被告始能平復。及後警員從被告背包中搜出鐵錘，被告稱是用作自衞。

裁判官裁決時指，警員的制服風褸印有警察字樣，亦在接近被告時先披露其身份，故肯定被告是知悉警員身份後仍選擇逃跑，並在被制服後揮動手腳以掙扎，故裁定其抗拒警務人員罪罪成。

至於在公眾地方管有攻擊性武器罪，被告爭議其招認的自願性，辯稱被制服後曾表示與友人行街，鐵錘是行山工具，當時警員回應：「你話自衞就無嘢。」後來被告在警署時，警員沒有讓他看清楚書面口供，便叫他趕快簽名。裁判官指該警員在庭上作供與記事冊紀錄有出入，如認錯被告的衣物特徵、及說警誡詞時的情況，故不接納警員的有關證供，及裁定被告的招認不成立。因此控方無法證明被告管有鐵錘是用作傷人。