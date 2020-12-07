公大網上考試集體作弊　校方調查後取消涉事學生科目成績

東網早前報道，公開大學本科生兼讀制夏季課程的一批學生，疑利用網上系統應考財務科考試時，趁在無人監考的情況下，集體作弊，在手機通訊群組內「通水」。據悉，校方已完成調查，並取消曾於考試期間提問及回應者的科目成績，而沒參與討論者則被書面警告，但可保留成績，惟利用「太空卡」多次參與作弊者，卻未有任何處分。

因應新冠肺炎疫情，本港大學測考曾改為網上進行，疑有公大學生在8月下旬，利用網上系統應考科目「財務概論」時集體作弊，根據一個Whatsapp通訊軟件的群組對話內容中，有人就「通水」方法提供建議，包括作答多項選擇題（MC）時，先拍攝問題，並記下答案，並以剔或交叉指明答案哪個屬正確。

有消息指，公大已完成調查，並對涉事學生作出處分，包括取消參與發問及回應學生的該科目成績，包括功課成績。而在考試期間仍為群組成員，但未有作出發問及回應的學生則收警告信，可保留該科成績。有指參與其中、但使用未有向電訊公司註冊登記的電話號碼，即俗稱「太空卡」的學生則沒有處分，包括在兩次事件均有參與的個別學生。

公大回覆指，已就事件進行調查，並將曾於考試期間提問、回應或參與討論的所有學生識別出來，按既定程序嚴肅跟進及處理相關的違規行為。