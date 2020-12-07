威院助產士學員中招　曾與3同學聚餐　學院須停課一周

新冠肺炎確診數字飆升，有多宗病例涉及公立醫院，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日(7日)公布，威爾斯親王醫院助產士訓練學院1名學員及律敦治醫院錄得1名女病人中招。

何表示，威爾斯親王醫院助產士訓練學院有1名學員初步確診，其家人亦於上周六(5日)中招。衞生部門經追蹤後，發現有關學員早前曾與3名同班同學聚餐，他們全數被列作密切接觸者，所有同班同學均需接受檢測，有關訓練學院亦要暫時停課一周。

至於律敦治醫院女患者方面，她昨日(6日)上午到該院作電腦掃描時，院方昨晚發現她已初步確診，將其轉入隔離病房治療。由於等候分流期間，該患者曾入住同院外科病房，當時有3位女病人與其同一病格，被列為密切接觸者，而有關醫護人員有穿着合適保護裝備，由於病人無進行高風險程序，故無醫護列為密切接觸者。

另外，醫管局本月1日公布伊利沙伯醫院一名組織病理學醫生確診，他與另一名確診的醫生在同一化驗室工作。2名醫生均毋須接觸確診病人或有關病毒樣本，但2人曾於下班時一同乘搭港鐵，疑互相傳染。

醫管局公布，截至今日上午9時，過去24小時共有59名確診病人出院，至今共有5,626名病人康復出院。現時共有1,122名確診病人分別於22間公立醫院留醫，其中36人情況危殆，40人情況嚴重，其餘1,046人情況穩定。目前公立醫院已啟用676間負壓病房，合共1,235張負壓病床。