深圳灣周四起實行24小時貨物清關　加強中港物流往來

港府今日（7日）公布深圳灣管制站將於本周四（10日）凌晨零時起，提供貨物24小時清關服務。港府發言人表示，有關安排早於去年《施政報告》宣布，目的希望支援兩地物流往來，同時逐步落實跨境貨運「東進東出、西進西出」的布局。至於旅客清關服務，現階段深圳灣管制站的旅客清關服務時間會繼續維持每日上午10時至晚上8時，直至另行通告。

深圳灣口岸的貨物清關服務時間，原本為每日上午6時30分至凌晨零時。港府去年的《施政報告》宣布，計劃在今年內分階段延長深圳灣管制站的清關時間至24小時，惟受到新冠肺炎疫情影響，港深兩地政府同意暫緩推行有關計劃，並為跨境貨車司機制定了有效的檢疫措施。港府發言人指，清關服務時間延長至24小時服務後，港深雙方會繼續嚴格推行為跨境貨車司機制定的檢疫措施。

至於旅客清關服務方面，深圳灣管制站原來的服務時間為每日上午6時30分至凌晨零時。因應疫情發展，旅客清關服務時間已於今年4月3日起更改為每日上午10時至晚上8時。港府指會視乎兩地疫情發展，兩地政府會考慮深圳灣管制站推行24小時旅客清關服務的時間。