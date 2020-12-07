涉阻防暴警拉人　女大專生阻差辦公表證成立

女大專生被指去年在將軍澳港鐵站阻礙防暴警拘捕一名女子，被控一項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，案件今天（7日）在觀塘法院開審，警員接受辯方盤問時，否認當日將被告及該被捕女子調亂。裁判官莫子聰聽畢兩名警員作供後，裁定案件表證成立，現押後本月16日續審，被告以原有條件保釋。

本案被告劉詩敏（20歲）否認於去年11月14日，在將軍澳港鐵站A出口外，故意阻撓在正當執行職務的防暴警員張德俊。2016年加入警隊的張德俊作供稱，案發當晚約10時接報指將軍澳唐俊街有黑衣人聚集，並疑破壞將軍澳港鐵站設施，他與小隊成員奉命到場掃蕩，一落警車即有黑衣人大叫：「有狗快走」，他隨即追捕一名形跡可疑的金色長髮女子，最終在PopCorn商場外將該女子壓地拘捕。此時被告突然出現，試圖拉走該女子約5秒，惟被告隨即亦遭另一男警楊晉熙制服在地，與金髮女子雙雙被捕。

辯方盤問張時則指，被告事發時是與該金髮女子手拖手、一前一後奔跑，期間被告跌倒，即遭男警用警棍打大腿制服。隨後身旁的金髮女子亦遭制服，故從來無發生過被告拉扯金髮女子5秒的情況，辯方更指張制服的是金髮女子，楊才是制服被告的人，二人將被告與金髮女子調轉，張及楊均否認有調轉，稱有核對二人身份證及認得二人容貌。