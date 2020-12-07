約1萬再生能源網項目明年落成　可產幾萬戶住宅用電量

施政報告於11月25日推出後，環境局就其環境保護政策於今日（7日）作出簡報，闡述各項政策內容。環境局局長黃錦星指報告內環境的重點為「綠色復甦」及「綠色就業」，以達致「減碳」、「減排」和「減廢」，並希望於2050年達致碳中和。

黃錦星解釋，綠色復甦指在抗疫和復甦的階段，加強結合環保的思考。「減碳」方面，推出可再生能源上網電價的政策，約有10,000個項目將於明年落成；落成後其可再生能源發電將產生等於全香港仔、鴨脷洲加黃竹坑內所有住宅幾萬戶的用電量。並提供「EV屋苑充電易資助計劃」，資助現有私人屋苑的停車場安裝電動車充電基礎設施，以實行香港電動車普及化。

「減排」方面，主要的空氣污染物於過去三年有明顯的減幅。減幅最大接近四成，當中包括粒子、二氧化硫、二氧化氮都有明顯的改善。

「減廢」方面，環境咨詢委員會主席黃遠輝指，將推出「綠綠賞」計劃鼓勵市民回收儲積分及討論落實都市固體廢物收費；建立20多個「回收便利點」並覆蓋十八區及提供約一百個流動服務回收點，以鼓勵及方便市民進行回收。設立「廢紙收集及回收服務」及以屯門建設現代化的紙漿生產設施以轉廢為材。

環保技術及措施方面，大嶼山北部的‎O · PARK1有機資源回收中心成功將廚餘轉廢為電力；另外在屯門的環保園的WEEE·PARK能將四電一腦轉廢為材、除毒拆解。環境局亦會推出「低碳綠色科研基金」應對氣候變化。

就業方面，環境局已經推出「綠色就業計劃」，創造約超過一千個有時限職位，未來措施亦將締造超過四千個就業機會，包括建築工程項目、回收、運輸等。

環境局未來將計劃推出香港第一份《電動車普及化路線圖》，停售傳統燃油私家車，以改善香港的路邊空氣質素；長遠致力於2050前實行碳中和。