會計師公會新入會者需授權警方套指紋　適用於有刑事紀錄者

會計師公會新增要求學生會員申請成為正式會員時，須授權警方向公會提供刑事犯罪紀錄，並同意警方套取指摸查核，並非再單單靠申請者自行申報有否犯罪紀錄，引起業界疑慮。會計師公會回應指，若發現申請者過往曾經有刑事紀錄，才需以指紋確認身份，把結果交予公會。

會計師公會指，《專業會計師條例》列明入會資格為品格良好，且是成為會計師的適當的人，一貫要求申請人自願披露有否刑事紀錄，以供理事會考慮。公會又指，會對申請人自願披露採取審慎的態度，年内國際組織打擊清洗黑錢財務行動特別組織曾建議加強核實刑事紀錄，令規管與國際標準接軌。

至於該公會新增於申請表中加入授權書，公會解釋，若申請者過往曾有刑事紀錄，警方需先以指紋確認身份，才把結果交給公會以作審閱，作為是否符合公會會計師資格要求。

警方回覆傳媒查詢指，今次是按法例規定，並按香港會計師公會的要求，協助訂明有關的同意書，在當事人申請成為公會正式會員時進行刑事紀錄審查，警方只會因應個別實際情況，而要求有關申請人套取指模以確定其有否刑事紀錄。