冷血少年打火機燒野鳥眼及臉　人神共憤

虐待動物事件愈演愈烈！有保育團體在社交平台專頁上貼出影片，指有人在社交媒體上發放虐待鳥類短片，片中見有一名疑似青少年，坐在一張長長的石櫈上，左手捉着一隻相信是斑鳩野鳥，其後按着打火機，燒野鳥眼睛；野鳥頓時感滾烫灼痛，立即掙扎及驚叫，惟涉事人似無半點「惻隱之心」，絲毫未有理會野鳥難抵痛楚感受，並再次重複同一動作，用火燒斑鳩的眼及臉部，斑鳩狀甚痛苦，可憐牠卻無法動彈。

從涉事者的衣着及身形估計，相信是未成年人士，而遭人用火燒「酷刑」虐待的斑鳩，臉上亦隨即出現水泡。不少網民看過影片後大表憤怒，無不直斥當事人行為冷血「太過分」。據了解，有關影片約於前日（6日）深夜11時許流出，原片以即時動態發布在社交媒體上，但發布不久後便遭刪除。

據悉，有保育團體得知事件後，考慮報警處理，並呼籲若有網民能提供涉事者資料，立即與該團體聯繫；亦有保護動物義工認為，即使涉事者是未成年人士，其行為足以令斑鳩受到傷害，故需為自身行為負上相關責任。此外，義工亦呼籲若有市民發現同類事件，應及時設法制止，以及傳遞「不傷害弱小」的資訊予身邊的人。