THEi女生設計UVC摺疊消毒餐具　獲私企賞識擬量產

香港高等教育科技學院(THEi)學生擬研發一套「UVC摺疊消毒餐具」，指餐盒佩備UVC紫外燈，只需按一按餐具盒上的掣，內置的UVC燈便可消毒餐具，達到殺菌功效之餘，亦希望鼓勵更多人使用重用餐具，減少塑膠垃圾。

THEi前年與一間產品開發及設計公司合作，安排學生參觀公司廠房，又合辦產品設計比賽，THEi產品設計（榮譽）文學士學生譚詠雯(Nicole)遂設計一套可重複使用及方便攜帶的餐具，配有刀、叉及湯匙，摺疊後可藏在一個細小餐具盒；又因應小童需要，設計尺寸較小的同款餐具。譚指，發現不少使用環保餐具的用家亦着重衞生，遂嘗試構思為餐具加入自動消毒的元素，該構思最後成功在比賽中獲獎。

該公司邀請Nicole一同參與產品設計流程，包括搜集物料資料、繪畫改良產品的設計圖及參與包裝設計，過程中Nicole獲得了產品設計及製造的經驗。該公司的總經理梁兆基指，餐盒最少可用兩年，可利用USB充電，重量約等同一部手機，預計整套售約200元。他坦言最終價錢未必太低，但會是一般市民可接受水平。他又強調，研發後會就產品的消毒功能向公證行作測試，預料明年夏季正式推出。