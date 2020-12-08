何志平專欄：妄言人權

又到周末了。在紐約大都會看守所內星期六和星期日的早午晚3餐食糧都是從簡的：早餐是一包牛奶、兩塊餅乾、一個小蘋果；午餐是一隻熟雞蛋、一杓子麥片、兩片麵包。晚餐吃凍午餐肉一片、一片奶酪、4片麵包和一小包薯片。周末的兩天，是以速食麵為充飢主食的日子。

2018年尾的一個星期日我又為「阿簡」（假名）和「艾凡」（假名）泡速食麵請客的時候。我們坐在地上邊吃邊聊。阿簡是65歲從阿富汗抓到紐約來的穆斯林商人，在看守所裏呆了快12個年頭了，他沉默寡言，不懂英語，但眼神凌厲，絕對不是省油的燈。艾凡是巴基斯坦裔中年的生物科技工程師，家在紐約，能用烏杜爾語和阿簡溝通翻譯。

阿簡把兩碗速食麵吞下肚子裏，再慢慢一句一句的說起阿富汗的歷史故事來。「在漫長歷史的長河裏，阿富汗經歷了無數的侵略和征服。18世紀中葉開創了杜蘭尼王朝，隨後在19世紀，阿富汗變成了英帝國和俄羅斯帝國博弈遊戲中的緩衝區，又成為英國東印度公司的保護區。1919年8月，第3次英阿戰爭結束，阿富汗從英國手裏奪回完全獨立的地位。從1970年代起，阿富汗經歷連續且暴虐的內戰，期間包含許多國際勢力在各種形式上的調停及干涉。阿富汗這國家甚麼都沒有，有的只是貧瘠的土壤和罌粟！早期英國東印度公司要的是鴉片來換取中國的絲綢和茶葉，俄羅斯要的是取道阿富汗南下到阿拉伯灣的溫水港口，美帝國要的是阻擋俄羅斯接近中東的油田和石油輸出的航道。」

阿簡喝一口水後繼續說：「阿富汗最穩定時期是國王沙阿所統治的1933年至1973年期間，但1973年，沙阿的同父兄弟達烏德汗發動政變奪權，廢除君主制度。到1978年，阿富汗人民民主黨在蘇聯的支持下發動了又一次政變奪取政權，跟着便是衝着左派政府而來的反對暴亂，亦是在1978年開始美國政府運用資金和武器援助，以及訓練反政府的『聖戰者』，11年來，阿富汗便成為美國和蘇聯拚鬥的戰場。最後造成15,000名蘇聯士兵的陣亡，而蘇聯在1989年撤軍，從此國家陷入分裂至今。推翻了蘇聯扶植的阿富汗民主共和國的聖戰者們，隨而建立了阿富汗伊斯蘭國，但內部矛盾不斷，聖戰者不同的派系造成軍閥割據。伊斯蘭原教旨主義運動組織塔利班於1994年興起壯大，最終在1996年攻陷首都喀布爾奪取政權，實行伊斯蘭的回教法規統治，又為基地組織和拉登提供庇護和協助。」

艾凡接下去的說：「2001年9月11日美國紐約世貿雙子大廈的襲擊，做成3,000人死亡，是個轉折點。小布殊總統二話不說便出兵阿富汗，聯同英國和阿富汗的北方聯盟組織，兩個月便拿下首都，把塔利班驅到阿富汗的東南方向。美國、英國和澳洲的聯軍一直與塔利班糾纏多年也無進展。到2011年，美國的海豹部隊潛入巴基斯坦境內擊斃拉登，但戰爭並沒有結束，因為美國聯軍扶持的阿富汗政府沒辦法控制地方力量，導致近三分之二的國家是塔利班控制的，現在特朗普說要撤軍，塔利班便宣布阿富汗戰爭勝利了！」

阿簡補充着說：「19世紀時，英國攻打了阿富汗10年也打不下來；1979年蘇聯又打了9年後徒勞無功而退；今美國又打了快近19年，也拿不下來，沒法處理阿富汗這問題！這次一共死了20萬人，美國軍人死了2,500人，聯軍死了近1,000人，餘下的全是阿富汗人包括4萬當地的平民百姓。光是去年便有3萬從阿富汗往外逃的難民！當你們美國在大聲疾呼民主人權，批評別的國家內政的時候，美國的大兵卻在阿富汗造成多少人傷亡以及破壞這個國家。犯下彌天的戰爭罪行還要遮掩保護，不願意去面對國際的指摘，你妄言人權！」