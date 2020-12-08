網上「起底」猖獗　私隱署接逾4900宗投訴

反修例風波自去年6月爆發後，社會陷於撕裂，「起底」成為其中一個試圖傷害或威嚇不同政見人士的武器。個人資料私隱專員公署表示，自去年6月起，公署共處理逾4900宗「起底」的投訴個案，並向18個網站、網上社交平台或討論區的營運商去信共240多次，要求移除超過4100條「起底」連結。公署至今已將逾1400宗個案轉交警方進行刑事調查，另有48宗已轉介律政司跟進。

個人資料私隱專員鍾麗玲指出，「起底」行為令人深惡痛絕，批評有人將個人資料當作武器，試圖傷害或威嚇政見不同的人，或使他們噤聲。她指出，有人會從不同來源收集目標人物或其家屬的個人資料，例如身份證號碼、職業、電話號碼及住址，然後在互聯網、社交平台或其他公開平台披露。

鍾指，有「起底」個案受害人或家屬收到恐嚇電話，或遭網上欺凌或被盜用身份，甚至被用作借貸、網上購物或登記器官捐贈等，對他們造成持續及嚴重的困擾或心理傷害。她強調，「起底」行為除了不道德，亦可能違反《私隱條例》第64(2)條，即任何人在未經資料使用者同意而披露其個人資料，導致其蒙受心理傷害，最高可被罰款港幣100萬元及監禁5年。

鍾又引述近期的法庭案例，其中一宗的被告人從公司電腦取得一名警務人員家屬的個人資料，然後到社交平台發報作「起底」之用，法庭今年10月裁定被告違反《私隱條例》罪名成立，監禁18個月。她強調，「起底」行為可觸犯《私隱條例》及相關法庭禁制令，又重申網絡世界並非無法可依，呼籲市民切勿以身試法，害己害人。