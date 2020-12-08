港區國安法實施逾5月　40人被捕　僅告3人

《港區國安法》於今年6月30日晚生效，截至昨日，有40人涉及違反相關法例被捕，惟至今僅3人被落案控告。至於開放讓市民提供與國家安全相關的資料或舉報的熱線，於11月5日起開設，截至本月4日上午8時，共接獲近30,000個訊息。有學者批評，對於違反相關法例的人士，拘捕及檢控數字太少，審理的時間亦拖太長，促請各部門加快工作，以增強法例阻嚇力。

至今涉違反港區國安法被捕的32男8女，均涉嫌違反危害國家安全的行為和活動。被捕人士之中最重量級的人物莫過於壹傳媒黎智英，他於今年8月10日被警方國家安全處拘捕，同日被捕的還有其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼前財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光，以及身兼「我要攬炒」成員周庭、李宇軒及李宗澤等人。各人均涉嫌違反港區國安法或干犯串謀欺詐等罪。惟事發至今近4個月，黎智英仍未就涉違國安法的有關案件被檢控。

翻查資料，至今僅3人涉嫌違反港區國安法被起訴。首位被起訴的是24歲唐英傑，他涉嫌於今年7月在灣仔駕駛插上「光時」旗幟的電單車，衝擊警方防線，案件稍後在高院排期開審；第二位是學生動源前召集人鍾翰林，被控一項分裂國家罪、一項串謀發布煽動性刊物罪以及兩項洗黑錢罪，案件押後至明年1月再訊；第三位是有「第二代美國隊長」之稱的30歲馬俊文，於今年8月至11月期間，涉嫌多次在訪問中公開宣揚有關分裂國家的口號，被控一項煽動他人分裂國家罪，案件已於上月提訊。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，港區國安法生效以來，拘捕及檢控數字均不理想，他指單是中大遊行事件，違反相關法例的人遠遠不止已被捕人數，他認為警方要加強執法，並要詳細跟進國安處舉報熱線的留言，盡快拘捕違法人士，以增強阻嚇力。他又批評，起訴相關人士的比率偏低，「律政司要盡快檢控相關人士，不要歎慢板，而司法機構亦要盡快完成審理相關案件，以免拖延太久，到判刑之時已是明日黃花」。