佔領二號橋開戰　中大最黑暗歲月

本港去年爆發反修例示威活動，當時持續多月的戰火，由街頭蔓延至多個校園。其中香港中文大學二號橋在去年11月曾爆發衝突，警方一度計劃進入大學校園作出拘捕行動，但遭到大批示威者攔阻。雙方衝突期間，警方曾使用催淚彈、橡膠子彈及水炮車等武器，而示威者亦曾使用弓箭、標槍及磚頭作武器迎擊，後者更將大量雜物投擲至吐露港公路來回行車線，以及東鐵線路軌，阻礙車輛行駛，一度令到新界區的交通大癱瘓。其後警方於衝突結束後指，於中大內檢取約3,900個汽油彈。

去年11月11日，有示威者發起「三罷」行動引發本港多區發生混亂和衝突，其中有人於中大對開一段吐露港公路及東鐵線路軌上投擲雜物堵路，警方到場制止，引發雙方對峙。警方曾向示威者發射催淚彈及橡膠子彈等，並進入校園拘捕多名人士。後來警方重新退回二號橋位置，示威者亦重新布陣，再度與警方對峙。

11月12日，示威者與警方衝突再度升級，亦有其他人士運送物資到現場予示威者進行抗爭。大批示威者身穿黑衣於校園四周設置各種路障，又在路面淋食油及散布磚塊，又在校園內多處地方縱火。

儘管中大校長段崇智曾到場向示威者了解情況，並向身在二號橋的警方交涉，但未能成功，及後釀成更激烈衝突。當晚警方施放多發催淚彈及布袋彈，示威者亦以手擲汽油彈和弓箭還擊，於二號橋之間互不退讓。

直至該月15日，留守示威者開始離開中大，警方亦重新開放吐露港公路以及東鐵線路軌，中大二號橋衝突維持5日後，終告落幕。警方後來總結於去年11月12日於「中大對峙」行動中，發射2,330枚催淚煙彈、1,770枚橡膠彈、434枚布袋彈，以及159枚海綿彈，合共發射彈藥數為4,693枚。另外因衝突關係，中大將二號橋封閉進行維修，直至今年4月底才重新開放。