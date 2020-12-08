東方日報A1：11.19中大播獨遊行　國安警拘8人

黑暴死灰復燃！近百人上月19日藉參加畢業禮為名，在香港中文大學校園內遊行逾一小時，期間有人搖旗吶喊，揮動「光時」旗幟及高叫港獨口號，完全無視已於今年6月底實施的《港區國安法》，氣燄囂張。警方國家安全處調查逾半個月，於昨早採取行動拘捕8名「獨男」，包括觀塘區議員陳易舜及西貢區議員李嘉睿，以及研究助理楊子雋，據悉，3人均是中大畢業生。警方表示，8人均涉嫌參與未經批准集結，部分人並非中大學生或校友；其中3名學生另涉及煽動分裂國家被捕，當日疑有份叫港獨口號及揮旗幟。

中大發言人回覆指，校方昨早從各媒體得悉警方正採取拘捕行動，校方正了解事件，由於案件已進入調查階段，校方不會評論案件詳情。

中大多個學生會昨發聯合聲明，聲稱多人被捕，源於當日校方主動報警，舉報自己的畢業生，形容「行徑實在令人髮指，對此予以最強烈譴責」，又指校方報警處理的行徑，一手瓦解了學生與校方之間的互信關係，亦丟棄作為最高等學府的一切辦學理念。

被捕8男年齡介乎16至34歲，分別報稱學生、社工及包括兩名區議員。警方國家安全處高級警司李桂華昨午指，事發11月19日當日，中大校方就兩宗案件報警，其中一宗發生於凌晨至早上6時許，中大的聯合、崇基、新亞及善衡書院等共30處被塗鴉，有人利用漆油寫上港獨的字句。

另於同日中午12時20分，當時校方已宣布舉行網上畢業禮，惟有約90人在校園內集結遊行，當中更有黑衣人混雜在身穿畢業袍的學生之間，亦有人戴上「V煞」面具。該批人士由大學港鐵站出發，先後行經二號橋及百萬大道等，為時約一個半小時，期間有人揮動港獨旗及叫港獨口號。

警方國安處經調查後，昨早上門拘捕8人並進行搜屋，其中涉嫌煽動分裂國家的3人，他們均是學生，但與中大無關。警方指會繼續追查案件，不排除會有更多人被捕。

被問到中大有否提供閉路電視片段供警方調查，李桂華稱直播及網上影像等均是警方搜證目標，而且警方在搜證過程中有法庭手令，機構須提供協助。李又稱，警方在其中一名被捕人士寓所內搜出攻擊性武器，暫未顯示與此案有關。

李嘉睿、陳易舜及楊子雋昨早被警方拘捕後，分別被帶到將軍澳、觀塘及大埔警署扣查，他們的社交網站專頁均有發布相關消息。灣仔區議會主席楊雪盈與楊子雋的女友張小姐，昨在大埔警署外守候。楊雪盈向傳媒表示，警方在楊子雋的寓所檢取了大批證物，包括電腦、手提電話、中大職員證及卡片等，又指收到其律師通知，警方現時有3條影片用以進行落口供程序，由於落口供需時，相信楊子雋要被通宵扣查。

中文大學原定於11月19日起一連3日舉行畢業典禮，校方其後因疫情宣布改為網上進行，有人在網上發起19日在校內遊行，為反修例衝突事件默哀。近百名中大畢業生、學生及黑衣人，在港鐵站外的民主女神像集合後於校內遊行，期間手持「一息尚存，抗爭到底」等標語，又高叫「香港獨立，唯一出路」等口號，途中曾與中大保安員發生口角和碰撞，情況混亂。

陳易舜當日現身遊行隊伍，曾表示不擔心涉嫌違反港區國安法而被秋後算帳。警方國家安全處接手調查後，約40名警員於翌日（11月20日）進入中大調查，並於校園多處拍照搜證。

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