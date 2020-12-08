英國關注黎智英被捕　拒譴責滙豐凍結許智峯戶口

英國國會下議院周一（7日）就已解散的前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥和成員周庭被判監一事進行緊急質詢，代表政府答辯的外交部亞洲事務國務大臣阿當斯（Nigel Adams）表示關注上述3人入獄及壹傳媒黎智英被捕，已向香港政府和北京表達對上述案件的關注，要求對方堅守國際義務。

議員質問阿當斯，英政府會否就香港及新疆問題動用英國版《馬格尼茨基法》制裁中國官員，阿當斯指英方有考慮此事，但實施制裁前要收集足夠證據，不會公開揣測政府考慮制裁哪些人。有議員亦問到英國如何協助沒有英國公民（海外）護照（BNO）資格的年輕香港人，阿當斯重申為所有地區年輕人提供留英計劃，若認為受迫害的話，可直接申請政治庇護。他透露，英國政府由7月中至今已根據俗稱「LOTR」的酌情權，批准約3,500名持BNO港人或其家屬臨時留英半年。

保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）則問到流亡的前民主黨議員許智峯及其家人的滙豐銀行等戶口被凍結一事，期間有議員要求政府譴責及對滙豐採取行動。阿當斯表示不評論涉及個別私人公司的事宜，說他們有主觀判斷，亦要為其決定負責。