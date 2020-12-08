壹傳媒股價最多跌2%　各界促證監會徹查不尋常異動

黎智英上周四(3日)被控欺詐罪，法庭拒絕保釋，即時還押至明年4月16日再訊。當日壹傳媒停牌，但上周五(4日)復牌後最高飆升1倍至0.485港元，收市升幅縮至0.046元或20%，全日成交股數達4.77億股，較停牌前交易日的成交股數1,306萬股急增逾35倍；成交額達1.7億港元。

經民聯立法會金融服務界議員張華峰質疑壹傳媒的股價波動大，不明白為何公司在每次出現大量問題後，成交量依然活躍，導致股價大起大落，他認為屬於不正常買賣。

同時，他直斥證監會遲遲未表態，證監會應該盡快調查清楚股價異動的原因，披露更多公司資料，並要呼籲投資者小心該股風險甚高。

針對壹傳媒股價連日來大幅波動，香港股票分析師協會主席鄧聲興指出，公司需要靠變賣資產才能維持營運，長遠業務不明朗，散戶投資壹傳媒的風險相當大，建議有貨的投資者應及早離場。

「23萬監察」發言人王國興指壹傳媒多名核心成員，包括黎智英、壹傳媒集團營運總裁兼時任財務總裁周達權，及行政總監黃偉強被控欺詐罪，按常理證監會應勒令壹傳媒停牌，避免有人別有用心在市場興風作浪。

黎智英在今年8月10日因涉違《港區國安法》被捕後，壹傳媒股價亦都出現大幅波動，由當日低位0.075港元，炒上8月11日的1.96港元，再急瀉至8月18日的0.3港元，累計跌幅高達84%，事件引起外界關注，證監會事後雖曾發聲明稱會配合警方調查，但之後一直未有交代進展，被批評做事「歎慢板」。警方亦曾在9月中以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪名拘捕15人，他們均涉及透過買賣壹傳媒股票舞高弄低股價，從高位獲利。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020