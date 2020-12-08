葵盛西邨第8座爆疫 專家指同邨若有多座現病例 或需全區封鎖

第4波疫情出現多個群組感染，其中，葵涌葵盛西邨第8座5樓有多個住戶確診，政府昨(7日)深夜宣布5樓所有住戶被界定為密切接觸者，須撤離檢疫。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今(8日)在電台節目中表示，若同棟再有其他樓層出現新個案，當局應安排整棟樓的住戶強制檢測，因病毒可能經共用地方傳播。他建議8座居民暫時留在家中，非必要不要外出，亦不要搬到其他地方暫住，以免傳播病毒。

他又指出，葵盛西邨第1座亦有確診個案，雖與第5座的個案並非相關，但若同一屋邨有多座都出現確診個案，就要小心留意，或需要全區封鎖。

許樹昌又指，本港近日新增的確診個案，維持在高雙位數，源頭不明個案比例亦較高，意味本地疫情在短時間內不會回落，如果未來一至兩星期內，新增確診數字仍處於高位，可能要再收緊防疫措施。

另外，一田百貨沙田分店多名員工染疫，許樹昌又建議，如果曾到過該店的市民，有擔心的話應盡快檢測，因很多個案未必有病徵，無病徵亦可以傳播病毒。