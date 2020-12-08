新冠肺炎重症患者年輕化　深切治療部隔離病床爆滿

本港的疫情仍然肆虐，醫管局深切治療科統籌委員會成員陳勁松今(8日)表示，第4波疫情中進入深切治療部病人的病情較上一波嚴重，而且有年輕化趨勢，坦言本周在深切治療部的患者中，有四分一屬60歲或以下人士，形容情況罕見。陳又稱，現時深切治療部隔離病床的佔用率已超過7成，情況已屬爆滿，認為醫院需要靈活調動資源、尋找病床，否則若疫情無法得到控制，醫療系統將面臨巨大壓力。

陳勁松今早接受電台節目訪問時表示，截至昨晚，約50名在深切治療部的新冠肺炎患者中，有3人要使用人工肺，其中2人在60歲或以下。陳亦指，上一波疫情中確診患者的疫情通常在入院後7至10日惡化，但最近入院的病人部分入院1至2日後便要進入深切治療部。

他認為深切治療部病人有年輕化趨勢的原因，或許與病毒變種，但不排除是因為市民近日警覺性較低，發病後較遲才求醫。他補充，現時深切治療部接收病人，將根據活動能力，本身長期病患的嚴重性，器官衰竭的數目及存活率等4項因素作出篩選。