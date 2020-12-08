方仲賢涉妨礙司法等轉區院審　疑在警檢取手機前作重新設定

浸會大學學生會署理會長方仲賢被指於去年8月，在深水埗購買10支雷射筆，期間又被指在遇查時逃跑，及在警員檢取手機作證物前重新設定手機。事隔超過一年後，方仲賢被控在公眾地方管有攻擊性武器、抗拒警務人員及作出一連串傾向並意圖妨礙司法公正的行為3罪，案件今（8日）在西九龍法院提訊。被告暫毋須答辯，控方指案件將被轉介往區院審理，裁判官把案件押後至12月29日再訊，讓控方準備轉介交件。方仲賢獲准以1萬港元保釋，但須守宵禁令。

控罪指，22歲方仲賢於2019年8月6日在深水埗鴨寮街一帶，無合法辯解而攜有10個能發出雷射光束的裝置；同日在貴林街135號地下外，抗拒警署警長52338；以及同日在偵緝警員8702檢取其手提電話為證物作調查案件之前，把該手提電話重新設置。

據了解，案發於當晚7時許，警員在深水埗一店舖購買10支雷射筆，期間有警員上前並展示委任證，被告見狀便疑跑走，最終被警員截停，方聲稱不適送院。方同日較後時間把手機交給警員調查，警方卻發現電話已被重新設定，而重新設定時間是在方留院之時。