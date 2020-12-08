流亡許智峯批本港金融體系受損　林鄭：此人為始作俑者

林鄭月娥不點名批評許智峯棄保潛逃，若對本港金融體系有何損害，許是始作俑者。

被通緝的前議員許智峯目前正流亡英國，他指自己與家人的銀行戶口被凍結後，一度解凍，再被凍結。特首林鄭月娥今早(8日)出席行政會議前，被多次追問事件會否動搖外界對本港銀行體系的信心，她回應時不點名批評有人棄保潛逃，該人向法院「講大話」以達致離境的目的，質疑他是否可靠的人士。她強調，若事件對本港金融體系有何損害，許是始作俑者，惟同時強調本港金融體系目前仍然穩健。

林鄭又不點名形容許智峯為「難以有公信力的人」，重申政府做事有規有矩，強調警方會作出全面調查，按證據做事。她指出，當局調查期間難以披露過多內容，認為做法會影響調查，令犯法者難以繩之於法，對香港有害無益；又指銀行難以將個人銀行資料披露。

她又指，目前在社交媒體上，有某些人在傳播許多謠言及假消息，呼籲大家接收信息時要非常小心，認為社會考慮是否相信一個人的說話，須考慮他的「前科」。

此外，警方今早拘捕多名民主派人士，指控他們涉及今年7月1日遊行。林鄭強調，政府不便評論警方工作，但重申香港要重建法治社會，指出要有法必依，「犯法就是犯法」，而香港並無法外之地，不會因為犯法者的身份是支持民主，而不能被捕。她又批評，每當有民主派人士被捕，西方國家便會有所回應。