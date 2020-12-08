政Whats噏：許智峯2項私人檢控被撤銷　律師費仍達112萬元

流亡海外嘅前議員許智峯正被警方通緝，許同家人嘅5個滙豐及中銀戶口早被凍結，警方國家安全處指部份款項涉洗黑錢或犯罪得益。許尋晚(7日)就公開去年底就私人檢控眾籌300多萬港元嘅核數報告以示清白，但有心水清嘅政界人士就發現許嘅律師費高達112萬港元，而代表律師係前黨友楊浩然，有瓜田李下之嫌。

許智峯回應指去年發起嘅眾籌金額只存於律師樓戶口，並無轉往任何其他戶口，同個人及家人戶口完全無關。佢話，眾籌所支付嘅私人檢控及司法覆核等案件已全面展開，認為警方係佢宣布流亡後凍結戶口屬政治報復。

工聯會會長吳秋北今早(8日)喺社交平台發文，轉貼許智峯嘅核數報告。吳指許嘅收支表截止至2020年6月30日，帳目清晰，但問題係點解被律政司撤控嘅私人檢控，都仲要花成112萬港元律師費？吳更指出，許嘅代表律師係中西區區議會副主席兼民主黨黨員、律師楊浩然，質疑有瓜田李下之嫌。

本身係執業律師嘅議員周浩鼎對私人檢控所用到嘅律師費高達112萬港元感到匪夷所思，佢話一般而言訴訟費用由前期司法文件來往，去到審訊接近尾聲，先可能會用到過百萬元嘅律師費。但佢話律政司已經撤銷私人檢控，唔明白律師費點解會咁高。周又指，若然律師費用於搜集證據及前期準備工作，許亦應再向公眾交代。

許智峯提出嘅私人檢控包括去年10月深水埗的士司機衝上行人路案，及去年11月西灣河警員開槍案，原獲法庭批出傳票，惟律政司介入要求撤銷2案，並獲西九龍裁判法院裁判官批准。許上月中向法院提出司法覆核，質疑律政司介入及撤控違憲，剝奪市民私人檢控嘅權利。