消防處仍未派法律代表列席致研訊須押後　死因庭斥不負責任

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊今天（8日）繼續，裁判官高偉雄甫開庭即斥責消防處，指死因庭上周已去信消防處，要求對方就救護員證供的問題須列席研訊，惟今日消防處仍未派出法律代表，聆訊因此須押後至下周一才能繼續，以待消防處及律政司研究文件及委派法律代表。而因情況有變，相信未能按原來計劃於下周完成傳召所有證供。

裁判官在上周五表示，因為有一段閉路電視片段拍攝救護車抵達尚德邨和前往醫院的時間，跟之前救護員的庭上證供不脗合，故將消防處列為與本研訊有利害關係人士，並去信消防處處長要求對方派代表列席聆訊。

消防處今日派出總區區長張傲天作出庭代表，張稱由於昨天才得悉消防處和警方不能委任同一法律代表，故目前還未委派到法律代表。高官聞言則斥對方：「搵律師好難咩？」、「律政司須考慮死因研究嘅迫切性，唔可以要幾耐就俾幾耐，呢個唔係負責任嘅陳詞！」最終張在索取指示後，要求押後一星期以完成相關程序。

裁判官最終批准押後，惟明言須考慮會否繼續研訊，抑或再押後一段時間而遷就各方法律代表，惟後者做法並不理想，因會影響陪審團對研訊的記憶。

裁判官又透露，已經翻看所有廣明苑外圍的閉路電視紀錄，原本今天打算庭上播放該些紀錄，包括31支廣明苑外圍鏡頭及2支尚德商場鏡頭。此外，尚德邨停車場內有新發現的鏡頭，即共4支拍攝地下及2樓後樓梯位置的固定鏡頭。