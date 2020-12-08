食署7年來多次翻閹自己友　前助理署長勞月儀連長俸袋逾千萬

食物環境衞生署「明益自己友」，7年來多次高薪「翻閹」前助理署長勞月儀！今年68歲的勞月儀在2011年退休後2年，即2013年初獲食環署以非公務員合約聘任為「小販資助計劃」小組統籌主管，計劃完結後亦繼續獲聘，一併負責研究小販發牌，並在今年轉任統籌主管(小販)特別職務一職，估計連同約滿酬金及長俸，勞在7年間共獲過千萬港元薪酬。

今年68歲的勞月儀1973年加入政府，2011年3月退休，退休前屬首長級第二級人員，薪酬最高可達12.9萬港元。其後她於2013年初獲出任食環署「小販資助計劃」小組統籌主管，月薪高達9萬多港元，2年合約期連同約滿酬金，總計可獲逾250萬港元。同時間，高薪「翻閹」的勞可繼續食長糧，每月領4.3萬港元長俸，即她合計每月收入逾13萬港元。

勞當時出任的職位是「小販資助計劃」下開設的職位，有關計劃為期5年，至2018年6月結束。不過，計劃完結後，勞亦未有離開政府，因食環署宣布將研究重新編配空置的小販攤位，並把工作交由「小販資助計劃」小組負責，勞再獲聘為統籌主管(小販資助計劃)。及至今年9月，勞出任統籌主管(小販)特別職務一職，負責研究小販管理主任職系職能等。

食環署表示，統籌主管(小販)特別職務一職是「退休後服務合約計劃」下的合約崗位，月薪與高級環境衞生總監相若，並會按署方每年進行的退休後服務合約僱員薪酬檢討的結果作出調整。翻查資料，高級環境衞生總監月薪至少為11.7萬港元，連同長俸，估計勞現時月入約16萬港元。

食環署又指，今年中展開統籌主管(小販)特別職務的招聘工作，發信邀請所有在最近3年內退休，並具備相關工作經驗的助理市政署長和高級環境衞生總監職級人員申請及進行面試。截至今年10月1日，食環署透過「退休後服務合約計劃」聘用198名退休公務員，並透過「非公務員合約僱員計劃」聘用1人。