本港受疫暴夾擊經濟下行　30%受訪僱主擬明年首季縮減人手

本港過去1年多受到疫暴夾擊，經濟急速下行。有人力資源公司今（8日）公布香港2020年第4季「就業展望調查」，共訪問193名本地僱主，當中30%有意於明年首季縮減人手；28%有意增聘人手，而經季節性調整的就業展望指數則為負2%，與今季持平，換言之，有意在明年首季削減人手的僱主，較增聘人手的僱主多。

人力資源公司萬寶盛華大中華今年11月中進行有關調查，涉及3個行業的僱主，當中「金融、保險及房地產」和「批發及零售」均錄得負3%淨就業展望指數，與上季相若。至於服務業，則錄得3%淨就業展望指數，較上季增加4個百分點。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊指出，疫情反覆下，市場仍然面對挑戰，僱主對於短期前景不抱樂觀，亦充滿不確定性，形容僱主仍然抱持審慎態度，招聘意欲疲弱。對於港府將再收緊防疫措施，徐預料會在短期內造成壓力，延後就業市場的復甦時間，但仍希望措施可遏止疫情，令市民可在節日外出消費。

至於未來會否出現減薪及裁員潮，她認為，須視乎疫情發展而定，而現時已有逾60%企業表明會凍薪，只有少數會按營運狀況加薪。她又提到，疫情加速企業數碼轉型，相信人工智能、網絡安全及電子商務等行業，對於人才的需求會有所上升。