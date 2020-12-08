料75%失業貧窮戶未納入綜援網　機構倡設3萬元失業津貼

新冠肺炎疫情令本港經濟大挫，失業率創16年高位，有機構分析指，第二季每月收人低於全港住户入息中位數一半的貧窮戶，失業人數升至近11萬，但估算當中有75%貧窮失業人士不在綜援網內。機構批評《施政報告》未有就失業問題對症下藥，倡政府作出更具前瞻性的政策協助。

樂施會今日(8日)就疫情下貧窮人口的失業問題舉行記者會，指比對政府統計處去年第二季及今年第二季的「綜合住戶統計調查」數據，發現今年的貧窮戶失業人數升至10.9萬，較去年同期增加1.6倍，多約6.7萬人。貧窮戶中，25歲至29歲組別由去年第二季的3,500人，升到今年第二季的1.2萬人，升幅約2.4倍，為各年齡組別之冠。

樂施會署理港澳台項目總監黃碩紅表示，建議政府透過關愛基金向貧窮線下的失業人士，每人發放不少於6個月、每月不少於5000港元的短期失業津貼，預計最終有8萬人受惠，涉及約24億港元開支。對於25歲至29歲失業人士，她直言此年齡群組屬政策夾縫，難以有政策幫助，建議將25歲到29歲的年輕人都納入「展翅青見計劃」，協助提升就業競爭力。

該會總裁曾迦慧指出， 現時失業的近11萬貧窮人士，大部分不在綜援網內，失業後生活將更艱難。她又指，樂施會反對凍結最低工資，並建議調升最低工資水平至不低於每小時41.4港元，並就最低工資水平每年作出檢討，以確保升幅能夠追上通脹。