施政報告民調評分僅合格　逾8成受訪者促推行全民強制檢測

政府早前發表新一份《施政報告》，有市民認為政府應優先處理防疫工作及振興經濟，認為政府未能有效回應市民訴求。有政黨今日(8日)發表問卷調查結果，顯示受訪者對《施政報告》的整體評分為5.95分，僅過合格門檻。另有逾8成受訪者促政府盡快「清零」及推出全民強制檢測。

公民力量於本月3日至7日共收集1234位市民回應，85.8%的受訪者認為政府應該以「抗疫」及「清零」為首要工作、83.9%的受訪者希望政府推出強制全民檢測，從而切斷傳播鏈。對於振興經濟方面，有42%的受訪者促請政府重推保就業計劃、有61.6%的受訪者促政府推出緊急失業救濟措施。

該組織成員李梓敬指，政府現階段仍沒有對抗疫情的全盤計劃。他指出，大部分受訪者希望推出強制全民檢測，切斷傳播鏈，惟政府拒絕推行，李對此表示不滿。

另一成員陳志豪則形容《施政報告》失焦，批評政府雖訂立清零目標，但沒有具體政策，對於經濟苦況又沒有推出短期措施，斥《施政報告》遠水不能救近火、形容「幾好嘅願景都冇用！」