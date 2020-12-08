長者寬敞戶免租調遷計劃恒常化　每年預留300個配額

房委會資助房屋小組委員會今日(8日)開會，通過石籬中轉房屋的清拆計劃，預計2022年前清空。當局也會恒常化及擴展「長者寬敞戶全免租金調遷試驗計劃」，讓計劃涵蓋至所有家庭成員年屆70歲或以上、居於一型設計長者住屋及無獨立設備的「改建一人單位」的長者戶。

上述試驗計劃下，房委會每年讓所有家庭成員均年屆70歲或以上的寬敞戶，調遷至面積合適的單位，並享全免租金。每年預留300個配額，並提供最多3次的房屋編配。計劃擴展後，將共用計劃下的寬敞戶配額。目前大約有2萬個70歲或以上的全長者寬敞戶、390個居住在一型設計長者住屋住戶，以及140個居於「改建一人單位」的住戶符合資格。

由於拒絕編配的申請者，大多數要求獲派至子女居住的屋邨單位，但有關屋邨卻並非位於申請者的區議會分區內。該會把地區選擇擴大至同一個公屋申請地區，即市區、擴展市區、新界及離島。房委會將於2023年檢討該計劃及政策。

另外，房委會決定清拆石籬中轉房屋以發展公屋的計劃，目標清空日期是2022年12月。如獲城規會批准放寬限制，預計可提供約1,600個單位。現時約有330戶、約590人居於石籬中轉房屋。受影響的居民如符合公屋申請資格和中轉房屋清拆資格準則，可根據「提前配屋計劃」，提前最多12個月獲編配公屋。未能如期獲編公屋的住戶，將會入住屯門寶田中轉房屋。

另外，由於石籬中轉房屋的一人及二人單位面積，大於寶田中轉房屋的一人及二人單位面積，屆時住戶將獲安排入住面積相若的單位。所有符合資格的受影響住戶均可獲發放「住戶搬遷津貼」。單身人士津貼/二人家庭津貼分別調升至79,310港元及96,180港元，升幅達12%。

新任小組主席黃碧如首次主持會議，她認為這是充滿挑戰性、有意義的工作，期望繼續合理、透明、公平分配公屋資源予合資格的市民，並縮短公屋輪候時間。被問及寬敞戶計劃截至10月底，在約270宗申請中，只有45戶接受，她表示現時獲編配的住戶已增加至50多個，至於其他住戶或對單位選擇有要求，希望等待第二、第三次編排。她亦表示，計劃擴展後會惠及更多長者，相信會受歡迎。

黃續指，綠置居計劃受疫情影響而出現滯銷，目前仍在推售「綠置居2019」的單位，以及明年5月推出「綠置居2020」其中2,100個單位。當局發現計劃中的大單位較受歡迎，因此會吸取經驗，未來會考慮推售更多大單位，她又表示，雖然選址是一個考慮因素，但近年經濟前景不明朗、加上疫情打擊，相信與市民購買意欲低有關。另外，由於目前公務員採取在家工作，令推售進度有機會受影響，當局會盡量減低影響。