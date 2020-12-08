涉嫌向上司提供13萬元非法佣金　美聯高級客戶經理被控

廉政公署今日(8日)落案起訴一名物業代理公司客戶經理，控告他涉嫌向上司提供非法佣金共約13萬港元，以促成3宗物業交易，總成交價達逾6,150萬港元，被告已獲保釋，將於星期四(10日)在九龍城裁判法院答辯。

顧鎮輝(47歲)，美聯物業代理(商業)有限公司高級客戶經理，被控共3項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。

被告於案發時是美聯物業代理(商業)的高級客戶經理，獲派往尖沙咀一間分行的一個小組工作，當促成一項物業交易，美聯物業代理(商業)會分別向賣方和買方收取成交價的1%作為代理佣金。美聯物業代理(商業)會考慮有關代理佣金，以計算被告的每月銷售佣金。

同時，一名帶領上述小組的高級營業經理，會就被告促成的物業交易賺取主管佣金。一間從事物業投資的公司是該高級營業經理的客戶。

控罪指被告涉嫌於2017年7月4日至8月31日期間，無合法權限或合理辯解而向上述高級營業經理提供3筆非法佣金，每筆由約9,800港元至約6.29萬港元不等，共約13萬港元，作為協助被告為上述客戶促成物業交易的誘因或報酬。

有關物業交易據報涉及3個分別位於筲箕灣及灣仔的商用物業，每宗成交價由920萬港元至逾2,730萬港元不等。該3項物業的總成交價逾6,150萬港元。美聯物業代理(商業)在廉署調查案件期間提供全面協助。