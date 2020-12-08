涉參與未經批准集結被通宵扣留　楊子雋今獲准以3000元保釋

警方國家安全處昨(7日)就中大遊行拘捕8人，其中中大畢業生、現為研究助理的楊子雋涉參與未經批准集結，在昨早約7時被警方上門拘捕後，先後被警方帶到大埔及馬鞍山警署進行錄影會面，至今日 (8日)下午以3000港元保釋，由於案件仍在調查中未被警方落案起訴，他將於明年3月再到警署報到。

警方昨日經調查後拘捕8人，其中3名非中大學生人士當天有份揮旗及呼叫口號，涉嫌煽動國家分裂。被問到警方未來會否再以涉嫌干犯《港區國安法》對他作出拘捕時，楊子雋表示，現時未收到警方在這方面提供的資訊，又指警方上門拘捕時曾在住所搜集證據，但過程中沒有特別事情發生。而現時愈來愈多民主派人士被秋後算帳，認為對港人而言是艱難時刻，希望公眾繼續關注被捕人士情況。

警方昨日交代案情時指，事發11月19日當日，中大校方就2宗案件報警，其中一宗發生於凌晨至早上6時許，中大的聯合、崇基、新亞及善衡書院等，共30處被塗鴉，有人利用漆油寫上港獨的字句。

另於中午12時20分，校方已宣布舉行網上畢業禮，惟有90人仍在校園內遊行，當中有人身穿畢業袍，亦有黑衣人。該批人士由大學港鐵站出發，先後行經2號橋、百萬大道等，維時1個半小時，期間有人揮動港獨旗及叫港獨口號。