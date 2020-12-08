車公誕市場6攤位乏人問津　檔王成交價插水逾3成

一年一度的車公誕市場攤位競投今日(8日)展開，惟受新冠肺炎疫情影響，今年競投氣氛稍為冷淡，未有太過激烈，以靠近市場出入口或面向車公廟正門的攤位最「搶手」，而今年的「檔王」以10萬港元成交，低於去年最高的15萬港元，減幅達三分一；另有5乾貨攤位與1個濕貨攤位，因未有人出價而收回。

今年的車公誕市場在荔枝角政府合署舉行，在場競投人士約有50人，受疫情及經濟不景影響，競投人士出價變得更審慎，多次出價都是最低價錢，當中更有攤位以底價投出，另有5個乾價攤位與1個濕貨攤位因未有人出價而要收回。而競爭氣氛較激烈的攤位，屬市場出入口位置，其中最高價攤位以10萬港元成交，該競投者另亦投得另外3個攤位，全為面向車公廟正門。

2021年車公誕市場將於明年2月9日至26日舉行，場地設於沙田翠田街足球場，為期18日，而市場共設2個濕貨攤位及40個乾貨攤位，攤位數量較去年稍跌，兩類攤位的底價則與去年一樣，其中濕貨攤位底價為550港元，乾貨攤位底價則為2,310港元，較前年的底價減半。