葵青區議員批評民政處　阻撓向居民提供口罩與光觸媒塗層

葵青區議會多名區議員今午(8日)召開記者會，不滿當區民政事務處過去多次阻撓區議會處理疫情，包括拒絕提供開會場地及秘書服務，及表明不會就區議會購買口罩之款項發還開支等。他們強調，「議員要抗疫、政府拖後腿」，呼籲有關當局應與區議會合作抗疫。

身兼防禦肺炎工作小組主席的區議員梁靜珊表示，民政處現時以政府物流處已有大量口罩為由，提醒不會向區議會發還購買口罩的款項，令區議會無法為居民準備防疫物資。

梁亦提到其所屬的葵盛西邨選區情況，她指自己早在葵盛西邨第8座疫情爆發之初，已要求當局向居民派發病毒檢測樣本樽，惟當時不獲有關當局回應。她又批評，政府早前一直拒絕交代該區個案是否有關連，形容做法並不理想。

她又提出，現時公共屋邨的清潔人手並不足夠，每當有確診個案出現後，工人不但要做額外清潔工作，亦需要負責恒常清潔，令部分工作出現滯後。她又批評，當局昨晚(7日)撤離第8座5樓居民情況的情況並不理想。

多名區議員亦提到，該區區議會早前計劃為區內屋邨、屋苑提供光觸媒抗菌塗層，惟先獲房屋署拒絕在公共屋邨進行，及後民政處亦為在私人屋苑推行設下限制。

而葵青區議會副主席張文龍表示，現時葵青區疫情爆發得非常嚴重，惟民政處至今仍阻撓區議會處理疫情。他重提該區區議會早於今年1月提出召開特別會議討論疫情時，已被民政處拒絕提供開會場地及秘書服務。

此外，該區社區事務委員會原定今早10時召開會議，惟委員會主席吳劍昇批評，秘書處昨午4時才發出正式通知不會就會議提供支援。

至於建制派區議員梁嘉銘發言，指現時葵青區出現爆發，居民需要抗疫物資，希望區議會做點事，又說「靠你哋喇」之後指有緊要事離場。