退休女警強吻政見不同青年　脫非禮罪但3項襲擊罪成判罰款

兩幫政見不同的人士在長沙灣海麗邨公園爭執期間，六旬退休女警長涉突然行近正在場拍攝的青年，先輕吻其嘴唇，再疑向青年指出「我再錫你添呀」，又推青年的手機，令手機撞向青年面部。退休女警事後否認一項非禮和兩項普通襲擊罪，經審訊後今（8日）西九龍法院被裁定非禮罪脫，但交替的普通襲擊罪成，其餘2項普通襲擊罪亦罪名成立，3罪共被判罰款合共4500港元。

現年68歲的被告吳葉淑芬報稱退休，退休前是一名女警長，其丈夫亦曾擔任警員。被告被控於2019年9月5日，於長沙灣海麗邨海和樓公園內非禮男子X，另兩度襲擊該X。

裁判官裁決時指，男子X的證供清晰可靠，裁定是誠實可靠的證人。被告的親吻行為毫無疑問是蓄意，足以構成侵犯。不過，考慮到當時的現場環境，被告與X互不相識，關係敵對，被告亦曾指罵在場人士，因此不認為被告有猥褻意圖，因此裁定被告非禮罪罪名不成立，但交替的普通襲擊罪成。

就第二項控罪方面，裁判官指，在被告輕吻X後約3分鐘，便再向他說「我再錫你添呀」。由於被告不只是單說話，更曾行近趨近，令X感到害怕需要後退，故認為被告行為並非如辯方所指僅屬戲言，實屬蓄意的行為，雖然二人沒有身體接觸，但也構成普通襲擊，故裁定罪成。

就最後一項控罪，被告涉嫌推青年的手機，令手機撞向青年面部。裁判官指出，從片段可見，當時已經有人試圖分隔被告與X，但被告仍伸手拍打X的手機，亦相信被告知道該手機有機會擊中X的面部，故裁定普通襲擊罪成。

辯方求情時指，被告當時被大批人士包圍，犯案只因社會環境所致，沒有預謀僅屬一時衝動，形容「大家都有唔著」。裁判官判刑時亦認為，本案案情輕微，片段亦反映被告起初是擔當調停者角色，態度克制冷靜，故接納辯方建議判處罰款。