疫廈撤離情況混亂　議員斥政府後知後覺　促設立防疫級別

葵青葵盛西邨第8座爆發疫情，惟政府昨日(7日)深夜才公布樓層出現群組爆發情況，導致居民急忙撤離，情況一度混亂。有議員批評政府反應緩慢，要求政府盡早向市民公布防疫路線和設立防疫級別機制，以及盡快推行強制全民檢測。

議員麥美娟直斥政府對葵盛西邨8座5樓居民撤離的消息混亂，指居民深夜才得知要被送往強制檢疫，部分住戶更開始搶購物資。她批評政府發布的訊息混亂，導致市民恐慌。

工聯會社區主任劉美璐指，昨晚有多輛旅遊巴及消防車到達葵盛西邨，經追問後才得知葵盛西邨8座5層住戶被定義為緊密接觸者並需要緊急撤離，部分住戶在今日凌晨3時許仍未被安置妥當。

有見及此，工聯會建議政府盡快設立防疫級別機制，分黃色、橙色、紅色三級警報，政府可因不同級別，實施相應防疫措施。參考指標包括新增確診數字、60歲以上確診人數、不明源頭個案比例、確診人數上升或下降趨勢等，並最少14日檢視一次警報級別。

工會亦呼籲政府盡快考慮推行強制全民檢測，配合包括「封城」14日等措施防止疫情擴散，並支援因措施而受影響的居民。