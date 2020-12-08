近百中學撤初中通識　本學年僅剩30間

教育局去年表明中學不應提早於初中開辦本屬高中的科目，如通識教育科。局方表示，學界對此反應正面，名稱上開設「初中通識教育科」的中學已由上學年的129間，下降至本學年約30間。

教育局指，學校在初中階段應著重幫助學生建構穩固的知識基礎，如為配合高中人文科目及通識教育科的相關學習內容，學校在初中階段可根據現行課程指引開設生活與社會科、中國歷史科（獨立必修）、歷史科及地理科等。

局方指，教育局年前已跟學校說明，不應提早於初中開辦本屬高中的通識教育科，以免影響初中人文科目的課時和課程完整性，犧牲學生全人發展所需的均衡學習經歷。

根據《中學概覽2020/2021》，沙田崇真中學下學年初中開設通識教育，又註明包括思考方法課程及專題研習。該校回覆傳媒查詢指，中一及中二通識科主要學習比較、推論、多角度思考等，教師以生活或報章報道的課題，教學生應用思考方法，不涉及高中通識課題；中三通識課部分內容涉及高中通識課題，亦有個人成長的內容，配合中三生成長階段。而專題研習則學習問卷調查、文獻回顧等研究方法。