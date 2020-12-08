不服停牌決定提司法覆核　中國趨勢控股敗訴兼付訟費

創業板上市公司中國趨勢控股有限公司，在今年4月底向高院申請司法覆核，挑戰聯交所下令它停牌的決定。該案早前在高院進行聆訊，法官今天（8日）頒下書面判決，中國趨勢控股雖然獲批出訴訟許可，但卻敗訴及要支付聯交所的訟費。

申請人中國趨勢控股有限公司，答辯人香港聯合交易所有限公司。聯交所上市部於去年3月指申請人沒有維持足夠營運、不具足夠價值的有形資產，邀請申請人回應。在申請人回應後，聯交所的上市委員會於去年11月下令將申請人停牌。申請人隨即申請覆核，但聯交所的上市覆核委員會在今年3月維持停牌的決定。

申請人事後提出司法覆核，指聯交所錯誤理解《上市規則》，故不應同時要求申請人維持足夠營運，及持有足夠價值的資產。不過，法官不接納申請人的詮釋，認同聯交所是有權對上市公司同時作出上述兩項要求。

另外，申請人亦指，它自2002年上市以來，財務狀況並無重大變化，因此有合理期望其上市地位可以繼續。法官則指，既然聯交所有權對申請人營運狀況及資產數額提出疑問，自然有權根據有關情況作決定，因此申請人並無合理期望其上市地位會必然不變。基於上述理由，申請人的司法覆核申請被駁回。