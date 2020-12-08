政Whats噏：陳雲諷張竹君丈夫病逝捱批　嶺大發聲明割席保留追究權利

被本土派人士稱「國師」嘅嶺南大學中文系前助理教授陳雲(原名陳云根)日前喺社交媒體發貼，指衞生防護中心傳染病處主任張竹君的丈夫逝世是「香港抗疫以來第一宗好消息！」，事情惹來爭議。嶺大今日(8日)仲發聲明同佢割席，話其言論同大學冇任何關係。

話說陳雲嘅「張竹君夫逝世好消息」論一出，即畀廣大網民圍剿，指佢冷血同政治抽水等，但陳雲就一於少理，仲同網民挑機指，有咩不滿即管去大學投訴佢添。

事件發展到今日，嶺大發聲明譴責陳雲嘅言論，指留意到陳雲在社交媒體上涉及侮辱衞生防護中心官員，形容行為涼薄冷血，令人不齒，強調一早喺2016年8月就已經終止陳雲教職，佢之後同嶺大再冇任何關係，並會保留追究佢試圖誤導公眾及影響嶺大聲譽嘅權利。

至於陳雲今日較早前亦有發貼寸網民，指「好可惜，黃絲藍絲投訴的力度不足，我仍未被大學加重懲罰啊」。之不過，佢其後再發一貼就交代自己喺被投訴後，嶺大解僱咗佢喇，仲話「終於所有教席都被辭退了！兼職都無得做」。惟資料顯示，陳雲喺嶺大嘅教席早已於2016年終止。