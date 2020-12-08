吳欣鍵傳約晚飯短訊或是求救信號　好友遲回覆感「後悔一世」

在城巴上33刀殺女友的被告吳欣鍵，在案發之前，曾向好友曾昭銘發訊息，約他那天去吃晚飯，但曾並無即時回覆，到他回覆時，已經是案發之後的一小時。曾昭銘坦言當時因為忙碌遲了回覆，現時回想起來，那個訊息其實是求救信號。他坦言，對於沒有回覆被告的訊息感到「後悔一世」，對於是否應該擔任控方證人出庭一事他內心其實亦經一番掙扎，那日出庭時「都唔敢望佢(被告)」。

曾昭銘表明，對於有指被告在案發時與死者鬧分手感到很奇怪，不過他同意被告確是控制慾很強的人。他稱確實曾聽過被告訴說過死者Annie(李倩姮)要去O'camp(大學迎新營）一事，並為此感到不開心，更怪責對方不通知他。

對於被告過去數年經常換女友，曾昭銘覺得是因為他的性格外向，而非因為他「高大靚仔」。但被告「成日想知女朋友發生過乜事，仲要下下同佢匯報」，故此死者參加O'camp固然要通知他，「甚至join(加入)「連登」(網上平台)排球group(群組)都要講佢知」，惟不知道他竟會在女友手機裝追蹤程式。

曾昭銘坦言勸過被告注意其控制慾，但他過往並無見過對方會對人情緒激動。