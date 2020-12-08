最低工資時薪追不上快餐店午餐售價　團體促上調最低工資至57.4元

港府防疫屢現漏洞，導致本港疫情持續爆發，清潔工人一直肩負緊守崗位，惟當中不少只領取法定最低工資，生活困苦。有團體今年10月下旬至11月中旬期間，調查全港各區42間連鎖快餐店的午餐價格，發現香港常見午餐平均價格為44.2港元，較現行最低工資水平，即時薪37.5港元高，促請政府擔當把關者的角色，上調最低工資水平至57.4港元，讓基層工友應付生活開支。

關注生活工資聯盟今年10月21日至11月19日期間，調查全港13個地區共42間連鎖快餐店，當中最為常見的午餐價格，包括肉醬意粉及焗豬扒飯等，發現平均價格為44.2港元，較最低工資時薪高6.7港元。最便宜的肉醬意粉平均售價為40.9港元；最昂貴的咖喱牛腩飯，平均價格51.5港元，凍飲平均須額外支付8.5港元。

任職港鐵外判清潔工的容姐(化名)指出，她每日工作8小時，時薪僅得37.5港元，經常要額外加班4小時，甚至於休息日上班，以賺取足夠工資應付日常開支。她指出，每日交通費至少30港元，加上租金等日常開支，花費前均會「左計右計」，平常午餐只可自備飯盒或吃公仔麵。她又提到，疫情下工作量大大增加，形容自己「做到癡肺」，希望政府能上調最低工資水平。

聯盟指出，各飯餐平均價格與最低工資的差距，分別是3.4至14港元不等，而凍飲平均價格更佔了最低工資22.7%，反映現行最低工資水平「連餐飯都食唔起」，即使買飲品都要「諗過度過」。聯盟續指，基層工人為家人三餐溫飽奔波勞碌，疫情下更長期於前線工作，認為政府實在有責任帶頭改善基層工人生活，於來年上調最低工資水平。