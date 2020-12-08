政Whats噏：籲國際向中港施壓　彭定康陰魂不散借機抽水

中國近月同澳洲嘅貿易及外交糾紛不斷，有「政治小丑」之稱嘅末代港督彭定康尋日（7日）就呼籲全球各國聯手同澳洲，一齊對抗中國嘅「極端商業施壓」，否則各國將以同一方式被中國予取予攜，又指香港大批民主運動人士被鎮壓，佢感到非常傷感喎。有政界人士批評彭定康已經係過氣港督，卻一直陰魂不散地對香港同中方事務指指點點；又形容彭定康不在其位，但表示對香港情況極度傷心，無疑係借機抽水，貓哭老鼠嘅表現！

彭定康認為中國近期向澳洲不同商品實施貿易限制，目的係藉着重創澳洲向其他國家示範反對中國將面臨乜嘢後果。佢又促請各國企係同一陣線對抗中國，指無人想同中國冷戰，但中國就打擊緊各國，又指中國討厭西方嘅的價值觀。佢呼籲國際政府將中國嘅問題帶到世貿等組織上討論，引起國際社會注視，仲話要令中國付出代價。

佢一方面警告，如果各國唔團結，中國就會以同一種粗暴行徑將各國逐一擊破，但又承認各國一旦對抗中國，難免承受經濟損失，但假如唔咁樣做，中國只會愈來愈強硬同粗暴，認為國際唔可以畀「戰狼」勝利，令世界變得唔安全，都會令西方國家犧牲一啲真正重要嘅嘢喎。

話時話，彭定康係一個殖民地嘅過氣港督，到底仲有幾多人聽佢支笛？當佢乞求完西方國家向中國施壓後，又插手香港事務，以香港為例話中國並唔可信，批評中國訂立《港區國安法》，其後更剝奪民主派立法會議員嘅資格，形容等同為香港鎖上手銬，佢對香港遭持續鎮壓嘅狀況感到極度傷心。

「廿三萬監察」發言人王國興就直斥彭定康不甘寂寞，刷存在感，全因其在國際政治舞台上無任何角色，係一個係過氣嘅港督，完全冇號召力，甚少國際媒體報導，相信作用不大，亦冇國家會睬佢，又形容彭定康不在其位，但對香港情況極度傷心，無疑係借機抽水，貓哭老鼠，奉勸佢盡早看清實際情況，事實上係中國崛起，講咁多顯得自己更為無知。