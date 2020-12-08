天星小輪明年2月9日「疫市」加價　平均加幅16.5%

天星小輪「疫市加價」，明年2月9日起平均加價16.5%，普通船票加價0.3至0.5港元不等。天星小輪去年4月申請加價，行政長官會同行政會議今（8日）批准天星小輪有限公司旗下「中環－尖沙咀」和「灣仔－尖沙咀」兩條專營渡輪航線加價，除普通船票加價外，月票亦由原來135港元加至160港元，加價25港元；旅遊票則由27.5港元加至32港元，即加價4.5港元。

新票價下，天星小輪「中環－尖沙咀」上層及「灣仔—尖沙咀」航線的成人平日票價由2.7港元加至3.2港元，星期六、日及公眾假期則由3.7港元加至4.2港元；至於「中環－尖沙咀」下層票價亦由平日2.2港元及假日3.1港元，分別加至4.2港元及3.6港元。兒童及殘疾人士票價方面則統一加0.3港元。

政府發言人表示，審批時已考慮各項因素，該公司自2018年起一直錄得虧損，由於天星小輪是不少旅客經常選乘的一種交通工具，在去年社會事件及新冠肺炎疫情影響下，其去年及今年的乘客量以至票務收入均大幅下跌，預料短中期內重返以往水平的機會不大，加上自上次2017年7月加價以來，其營運成本持續上漲，故認為天星小輪實有需要調整收費。

發言人續稱，天星小輪已積極推出提升服務和開源節流的措施，包括更新碼頭設施及更有效地調配船隻運用等，又會繼續發展綠色渡輪服務的承諾。有關修訂會在本月16日以先訂立後審議的程序提交立法會閱覽，並於明年2月9日實施新收費。