葵盛西邨疫廈增5人確診　居民買5日餸儲糧怕封邨

葵盛西邨出現新冠肺炎小型爆發，該邨第8座今日(8日)新增5宗確診個案，更分別來自不同樓層，包括4、7、8及13樓，並涉及4個單位，衞生署衞生防護中心將該些個案按照群組個案處理，目前已累計有18宗，而行政會議今日通過「禁足令」法例框架，強制檢測者須留在原定處所，直至有檢測結果為止，為期7日。雖然當局未有下令葵盛西邨實際「禁足令」，但東網記者視察發現，第8座不少居民今午外出購買大量日用品及糧食，包括米及餸菜，似為「封邨」做好儲糧準備，現場氣氛人心惶惶。

不過，有居民認為有必要「封邨」，批評政府反應太慢，亦有居於附近屋苑的居民指，強制住戶留在居所會帶來不便。居於第8座21樓的林先生批評政府反應太慢，指一直只有區議員緊張，「7宗時冇人理，有咩理由去到10幾宗先處理。」他指由於第8、9座屬互通設計，有必要強制兩座居民禁足，其他座數則還可斟酌。他又指自己與2歲小孩同住，非常擔心被感染，正打算把小孩送往別處，又指雖然住在單數樓層，但因涉事樓層集中在5樓，已不再使用單樓電梯。

同座居民梁小姐指自己住在涉事樓層的上一層，即第6層，她對於疫情爆發感到十分憂慮，「都唔係呢幾日發生嘅事，上星期已經開始，而且新聞都報道咗葵青區係今次疫情最嚴重嘅地區，政府早應該做好防疫措施」。她表示自己與家人已購置足夠5日的飯餸，為全面封邨做好準備，又指自己今日亦已進行檢測，未來數天會避免外出，免得「害人害己」。同住在第8座的18樓居民李先生指，未有打算搬走，但已做好防疫措施，每日只是外出1次買外賣，亦不抗拒政府的強制措施，但批評太遲，「要走都走咗，要傳播都傳播咗出去」。

該邨居民伍女士拖着手拉車返回大廈，其車內有不少餸菜，她稱「買肉買魚，我又買，又叫我先生買」，並指封邨是好事，有助防止病毒擴散。而住在第8座低層雙數單位的陳先生則指，自己現時檢測後未有確診，但若疫情擴至自己樓層，為了自身安全，或會選擇搬走，對於政府或要求所有人強制隔離他表示感到無奈，「我留喺度冇意思，好似坐疫監」。

居於該邨第1座的李先生表示，如非必要都不贊成封邨，他指自己較少外出，對疫情亦不太擔心，「我不嬲都唔飲茶，亦都唔去跳舞」。另有來葵盛邨買菜的市民楊先生認為政府實行強制措施「唔太可行」，因要配合其他公司、機構，「唔係間間公司都有成本畀你啲員工唔返7日工㗎嘛」。

此外，除葵盛西邨外，其他屋苑亦有爆疫情況，沙田馬鞍山錦豐苑錦蕙閣有4宗確診，涉4個單位，屬不同樓層及座向，防護中心表示將向居民派樽，讓居民檢測。