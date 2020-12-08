勞工處建議上調21項工傷職業病補償或援助金　增幅2.68%至300%

本港工業意外頻生，港府對僱員的補償及支援尤其重要。勞工處正就《僱員補償條例》、《僱員補償援助條例》、《肺塵埃條例》及《失聰補償條例》18項補償金額進行2年1次調整，建議上調21個補償或援助項目金額，包括僱員死亡補償等，增幅介乎2.68%至300%。另外，勞工處建議修訂《僱員補償條例》，把僱員在「極端情況」下，上下班的情況納入條例的保障範圍，期望可於明年第一季向立法會提交有關修訂建議。

勞工處建議，因工受傷或患上《僱員補償條例》訂明的職業病的僱員，或已故僱員的家屬，患肺塵埃沉着病或間皮瘤的人士或因該等病死亡人士的家屬，及患職業性失聰的人士，調高他們可獲得的補償金額，包括把僱員死亡補償最低金額，由現行的約44萬港元上調至約47.3萬港元，增加約3.3萬港元，升幅為7.59%；永久完全喪失工作能力補償最低金額，則由約50萬港元增至53.7萬港元，增幅7.59%。至於《僱員補償援助條例》，處方建議其訂明的濟助付款，由現時的150萬港元上調至600萬港元，升幅達300%。

另外，根據現行的《僱員補償條例》，僱員在「極端情況」下，例如因超強颱風引致大規模停電，或廣泛地區水浸等，上下班期間遭遇意外受傷或死亡，並不受到保障，勞工處建議修訂有關條例，擴大僱員保障至「極端情況」下上下班的僱員。