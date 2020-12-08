入境處因應疫情提供緊急及必須服務　本月10日生效

因應特區政府進一步收緊防疫措施，入境事務處今日(8日）公布，由本月10日起將調整所提供的緊急和必須的公共服務，直至另行公布。其中旅行證件及國籍（申請）組及旅行證件（簽發）組，只提供緊急申請及領取香港旅行證件服務。身份證方面，港島人事登記辦事處及九龍人事登記辦事處只提供緊急補領身份證服務，申請人須先行預約。

所有婚姻登記處只提供處理遞交擬結婚通知書及在婚姻登記處舉行婚禮的服務。

為避免人群聚集，入境處呼籲各申請人透過該處網頁、流動應用程式、郵寄或投遞方式遞交申請。由於該處只提供緊急和必須的服務，市民親臨該處辦理緊急申請時，可能需等候較長時間。此外，為配合政府的規定，所有人士進入該處室內範圍時必須佩戴口罩，以及遵守保持社交距離的措施。

各辦事處將按正常辦公時間提供服務，而個别辦事處的具體辦公時間請參閱入境處的官方網站或流動應用程式。香港居民在外遇事時的求助熱線（852）1868會繼續如常運作，為有需要的市民提供適切可行的協助。

有關出生登記事宜的查詢，市民可在辦公時間內致電2867 2785。至於入境處其他辦事處包括各區智能身份證換領中心以及其他各項公共服務，則暫時停止開放和提供服務。

上述安排如有變動，入境處會再作公布。市民如有其他查詢，請於星期一至五上午8時45分至下午5時15分致電查詢熱線2824 6111或電郵至enquiry@immd.gov.hk。