仁濟1名耳念珠菌患者離世　瑪嘉烈及北大嶼山醫院增3帶菌者

公立醫院續爆發耳念珠菌！九龍西醫院聯網今日(8日)表示，瑪嘉烈醫院於上月27日，為1名75歲男病人作入院篩查，發現他帶有耳念珠菌，但並無感染徵狀。該名病人曾先後入住瑪嘉烈醫院內科及老人科病房，以及北大嶼山醫院的延續護理病房，現時正於北大嶼山醫院接受隔離治療，情況穩定。而北大嶼山醫院在進行追蹤篩查後，再發現多1名89歲男病人為無感染徵狀的帶菌者，現正接受隔離治療，情況穩定。

此外，瑪嘉烈醫院經追蹤篩查及恆常篩查後，再發現2名年齡為87及92歲的女病人，為無感染徵狀的帶菌者，2名病人正接受隔離治療，其中1人因自身疾病情況嚴重，另1人情況穩定。

另外，仁濟醫院早前公布的1個內科男病房，再有2名病人為耳念珠菌帶菌者，但無感染徵狀。其中1名83歲的病人，因自身疾病於本月3日離世；另1名已出院的92歲病人為安老院舍院友，院方已通知衞生防護中心跟進該個案。

九龍西醫院聯網將繼續緊密監察病人的情況，並已將上述個案呈報醫院管理局及衞生防護中心作出跟進。