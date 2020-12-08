黎智英再賣台灣物業救亡　套現4.75億元　資金神秘惹猜疑

官司纏身的壹傳媒黎智英「撲水」救亡不斷，早前公布出售旗下台北內湖區一幢辦公樓物業，改善營運資金狀況。壹傳媒周二(8日)晚發公告，表示以17.5億元新台幣(約4.75億港元)，出售台北市內湖區物業。黎多年來脫手台灣資產包括賣地救亡，套現逾145億元新台幣（約40億港元）。有學者表示，壹傳媒虧蝕連連，何來再有資金承擔各項開支，資金來源亦惹猜疑。

黎智英作為大股東的壹傳媒公告稱，買方為台灣網銀國際股份有限公司，而自出售事項預期取款項淨額約4.62億港元，擬將約6.348億元新台幣(相當於約1.726億港元)用於向王道商業銀行償還銀行貸款及解除該物業的押記，以及餘下2.89億港元用作一般營運資金。

買家網銀國際，主要從事開發遊戲軟件及其他應用軟件，以及經營遊戲平台，由蕭政豪持逾60%權益。是次出售的物業位於台北市114內湖區行愛路141巷39號的整幢建築物，連同合共92個車位，總面積逾1.53萬平方米。目前，該物業主要由壹傳媒用於其在台灣的業務營運，當中另有一小部分(樓面面積約614.88平方米)出租予一名獨立第三方。

面對港台業務虧蝕連連，壹傳媒黎智英近年不斷賣產救亡。今年7月，台灣上市的建築商長虹建設公布，斥資61.39億元新台幣（約16億港元），向黎智英相關公司買入新北市土城區大安段土地及建築物，土地面積約3.14萬平方公尺。翻查資料，賣方公司的股東兼董事涉及黎智英左右手Mark Simon，他被指與美國駐華大使有緊密聯繫，令人質疑當年買地資金來源。

有關交易的賣方為查德威有限公司、盛至有限公司及其他自然人。據香港公司註冊處資料，查德威有限公司於2008年6月成立，Mark Simon是公司唯一董事及唯一股東。盛至有限公司於2006年8月成立，董事為黎智英及Mark Simon，唯一股東為力高顧問有限公司，而該公司由黎智英出任董事。Mark Simon與黎智英關係密切，過去十多年擁有多重身份，背景複雜。

過去更曾有台媒報道指，黎多年來脫手台灣資產包括賣地救亡，套現逾145億元新台幣（約40億港元）。黎更被批囤地炒賣，又被質疑當年買地的資金來源神秘，而早前新華社亦曾發表文章，質疑黎的政治資金是來自美國中情局。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，壹傳媒近年一直虧蝕，「係咁賣」物業救亡，惟壹傳媒的業績依然毫無起色，難免令人懷疑何來繼續有資金承擔龐大開支；而其得力助手Mark Simon過往只有美國軍方背景，並無任何涉獵傳媒的經驗，更遑論有任何能力在中文媒體中任職高層，都會令市民聯想他在壹傳媒中真正擔任的角色，是否牽頭接受來自美國方面的捐助。