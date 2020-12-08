港鐵車廂有地盤工無戴好口罩 乘客投訴及拍攝被毆打

本港新冠肺炎疫情大爆發，強制戴口罩措施仍然生效。不過，港鐵東鐵線今早(8日)有一名身穿地盤工人服飾的乘客，疑因不願意妥善戴好口罩，而與車廂其他乘客發生爭執，據報該名地盤工更因不滿有乘客拍攝情況，出手毆打該名乘客。有乘客向港鐵職員投訴，惟職員僅口頭勸喻及建議對方自行報警。

據了解，一名男乘客今早7時許在東鐵線粉嶺站上車後，留意到車廂內有一名地盤工人未有戴好口罩，憂有車廂傳播病毒風險，遂上前提醒，對方卻未有理會，男乘客致電港鐵熱線反映。據悉有港鐵職員在太和站上車並向地盤工人作出口頭勸喻，惟當職員離開後，該名地盤工隨即故態復萌拉下口罩。

據報，地盤工疑不滿被該名男乘客投訴而尾隨他，男乘客隨即抽出手機拍攝，地盤工一時動怒，「起飛腳」踢向男乘客，並用手追打其面部，致其嘴唇破裂。據悉港鐵職員在大學站上車調停事件。

港鐵回應稱今日約7時，太和站職員在一列往紅磡方向的東鐵線列車上處理乘客投訴，提醒一名未有適當地佩戴口罩的乘客，並在該乘客遵從指示後離開。港鐵人員稍後收到有乘客致電稱在列車上被人襲擊，故大學站職員上車了解並請該兩名乘客落車處理，職員表示可提供協助，但兩名乘客表示不需要。港鐵強調職員已在事件上已盡力處理，一般而言，如有發現有乘客未遵守相關規定，職員會先作出勸喻或警告，並在有需要時向警方求助。