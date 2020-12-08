氹仔地下污水管施工釀意外　五旬男外僱被活埋身亡

澳門氹仔一工地發生致命意外！氹仔東亞運大馬路工地1名年約50歲的內地男外僱，今日(8日)下午在泥坑內工作時，被突然塌下的大量泥土及大石活埋，經搶救後證實死亡。勞工局表示高度關注該宗致命工業意外，對死者家屬致以最深切慰問，並將協助跟進相關賠償，同時已通知相關承造商，即時停止工地所有挖掘工作，並須落實全面有效的職安健改善措施及提交意外調查報告，待局方批准才可恢復工作。勞工局將調查意外成因，倘存在違規，會提起處罰程序。

市政署同樣表示對事故感到非常難過並高度重視，已責令承建商即時停工，以及要求協助死者家屬做好善後工作。肇事工程屬於署方外判工程，該工程是於氹仔東亞運大馬路建造1條直徑350毫米、長度262米公共污水管道，以解決鄰近海面的污染情況，按原計劃進度，預計今年年底完工。署方已要求承建商必須全面檢查工地安全設施，核實工地安全情況，以及調查事故原因並在短期內交報告，若證實意外是由於承建商疏忽或提供的安全設施不足夠導致，將追究責任，亦將全面配合勞工局調查工作。

事發在今日下午4時40分，事主與同事鋪設下水管期間，當時身處約2.5米深路坑內，準備使用木板鞏固坑壁，突然其中一邊坑壁倒塌，事主被大量沙石壓倒受傷，由同事即時報警求助。

消防接報到場時，發現事主當時被困於3米深的泥坑內，身體被大石及泥土壓著，遂使用工具施救，山頂醫院醫療隊亦到場協助。事主被救起後，隨即被送往山頂醫院急救，惟救出時已沒有呼吸心跳，經搶救後證實死亡。

司警表示，經初步對屍體檢查，死者顱骨及背部骨折，並沒有發現其他可疑傷痕，而確實死因有待法醫確定，案件由調查科跟進。